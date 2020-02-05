Alplere Cengiz İnşaat imzası...

Beş ülkeden altı firmanın yarıştığı ihale süreci, 2018 yılında başladı. Büyük rekabetin yaşandığı süreçte ilk açılan ihaleyi de Cengiz İnşaat kazandı. Ancak yapılan itirazlar sonucu ihale yenilenirken ikinci ihalede de ipi 98 milyon euro’luk teklifiyle Cengiz İnşaat göğüsledi.

Karavanke Tünelinin bir ucu Avusturya’da diğer ucu Slovenya’da. Avusturya ucunda ihaleyi yerel firma kazandı ve inşaat devam ediyor. Cengiz İnşaat ise Slovenya tarafında 20 ay geriden ilk kazmayı vuracak. Yaklaşık 3 yıl süren ihale süreci, geçtiğimiz hafta atılan imzalar ile sonuçlanırken Slovenya Lübliyana’da düzenlenen imza töreninde Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Karavanke Tünelinin işletmecisi DARS CEOsu Tomaz Vidiç ve hazır bulundu.

‘Biz önce bitireceğiz’

Cengiz İnşaat Yurt Dışı Projeler Koordinatörü Utku Gök, sınırın iki ucunda da inşaatın olacağını ve sınırda tünelin birleşeceğini kaydederek şu bilgileri verdi:

“Avusturya tarafındaki inşaat başladı. Biz ise başladığımızda arada 20 aylık fark olacak. İşi 5 yılda bitirmemiz gerekiyor ama biz önceden teslim edeceğiz. Hatta Avusturyalılar bizden 20 ay önde ama onlardan önce sınıra ulaşacağımızı iddia ediyorum. Operasyonu ise 250 kişilik bir ekip ile bu işi yürüteceğiz ve bunların yaklaşık 150’si Türk olacak.”

Sekiz ülkenin kullandığı ve özellikle tır trafiği yoğun olan tünelin 2008’de tek tüp olarak inşa edildiğini belirten Gök, “Şu an bir gidiş bir geliş olmak üzere tek tüp içinde iki şeritli bir yol var. Saatte 1200 araç geçiyor ve trafik sıkışıyor, en fazla 40 kilometre hıza çıkılabiliyor. Biz yanına bir tüp daha yapacağız ve böylelikle 4 şeride çıkacak, saatteki hız limiti ise 100 kilometre olacak” dedi.

15 bin kişiye su

Utku Gök, şöyle konuştu:

“Zeminden hem metan gazı hem de su kaynağı çıkıyor. Kazı çalışmalarında maden tekniği uygulanacak ve metan gazı çıkartılarak kazı yapılacak. Su kaynağı ise saptanacak ve çelik borularla hemen yakındaki 15 bin nüfuslu Jesenice’ye içme suyu olarak taşınacak.”