08.10.2020 - 15:42 |
Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar…
Stratejist Cüneyt Paksoy, altın ve gümüş yatırımcılarını ilgilendiren önemli değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, “Altın portföyünüzde bulunmalı." dedi.
Mahmut Ekinci
Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve pandeminin etkilerini değerlendirdi.
Paksoy, doların küresel bazda değer kazanmasını da yorumladı.
Vatandaşın en çok merak ettiği yatırım aracı olan altın ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Paksoy, "Altın aldığınız zaman bir anlamda döviz kuruna da yatırım yapmış oluyorsunuz. Altın portföyünüzde bulunmalı." dedi.
Paksoy, yayının son bölümünde petrol ve gümüş yatırımcısı için de açıklamalarda bulundu.
Kendini askeri gemide sanmış! 'Beni niye engelledin herkesi öldürecektim'Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı ‘İnce Karadeniz’ adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi 'yi kamarasında bıçaklayarak öldürüp gemi mürettebatını da yaralayan sanık Ergin Aktaş savunmasında, “Olay tarihinde de ilaç almıştım. Kendimi bir askeri gemide düşünerek kaptanın da yabancı bir kaptan olduğuna inanarak yemekhaneye gidip ekmek bıçağı aldım. Daha sonra kaptana bıçağı sapladım” dedi. Olay sırasında yaralanan geminin 3. Kaptanı ise verdiği ifadede, sanığın kendisine ‘beni niye engelledin herkesi öldürecektim’ dediğini söyledi.