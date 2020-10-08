Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar…

Stratejist Cüneyt Paksoy, küresel piyasalardaki son gelişmeleri ve pandeminin etkilerini değerlendirdi.

Paksoy, doların küresel bazda değer kazanmasını da yorumladı.

Vatandaşın en çok merak ettiği yatırım aracı olan altın ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Paksoy, "Altın aldığınız zaman bir anlamda döviz kuruna da yatırım yapmış oluyorsunuz. Altın portföyünüzde bulunmalı." dedi.

Paksoy, yayının son bölümünde petrol ve gümüş yatırımcısı için de açıklamalarda bulundu.