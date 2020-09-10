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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın alacaklar dikkat! Şimdi alanlar...
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    10.09.2020 - 15:53 |

    Altın alacaklar dikkat! Şimdi alanlar...

    Stratejist Cüneyt Paksoy, altın almayı düşünenlere önemli tavsiyeler verdi. Paksoy, "Şu anki seviyeden alınan altının köşeye atılmış bir para ile alınmış olması daha iyi olur." dedi.

    Mahmut Ekinci

    Stratejist Cüneyt Paksoy, global piyasalardaki önemli gelişmeleri, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını ve Borsa İstanbul'daki hareketleri yorumladı.

    Mart ayından bu yana düşüşte olan dolar endeksindeki gidişat ve tahminlerini açıklayan Paksoy, dolar/TL ile ilgili "Dolar/TL'de yön arayışı devam ediyor." dedi.

    Vatandaşların en çok merak ettiği yatırım aracı olan gram altın ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Cüneyt Paksoy, "Şu anki seviyeden alınan altının köşeye atılmış bir para ile alınmış olması daha iyi olur." dedi.

    Yayının son bölümünde Paksoy, gerileyen brent petrol fiyatı beklentisini açıkladı.

    Kafesinden kaçan kedi halk otobüsünü birbirine kattıÜmraniye'de sahibinin kafese koyarak halk otobüsüne bindirdiği yavru kedi, kafesinden çıkarak şoför kabininin olduğu alana doğru kaçtı. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.
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