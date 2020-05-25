Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın rakamları...

7 Mayıs'ta tarihi zirveyi gören altın fiyatları bu tarihten itibaren yönünü aşağıya çevirdi. Geçen hafta da düşüş yaşayan altının bu hafta nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmuş durumda... Türkiye'de piyasalar kapalı iken son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 25 Mayıs altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bugün altın fiyatlarında hafif bir düşüş söz konusu...

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:375,55 TL Satış Fiyatı:378,75 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:609,00 TL Satış Fiyatı:621,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.218,90 TL Satış Fiyatı:1.243,10 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.436,70 TL Satış Fiyatı:2.461,60 TL