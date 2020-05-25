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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın rakamları...
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    25.05.2020 - 11:44 |

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın rakamları...

    Türkiye'de Ramazan Bayramı nedeniyle piyasalar kapalı... Fakat bugün pazartesi olması sebebiyle dünya piyasalarındaki gelişmeler merak edilirken altın fiyatları da araştırılıyor. İşte 25 Mayıs gram çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı gram ve çeyrek altın rakamları...

    7 Mayıs'ta tarihi zirveyi gören altın fiyatları bu tarihten itibaren yönünü aşağıya çevirdi. Geçen hafta da düşüş yaşayan altının bu hafta nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olmuş durumda... Türkiye'de piyasalar kapalı iken son durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 25 Mayıs altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Bugün altın fiyatlarında hafif bir düşüş söz konusu...

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:375,55 TL Satış Fiyatı:378,75 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:609,00 TL Satış Fiyatı:621,20 TL

    YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:1.218,90 TL Satış Fiyatı:1.243,10 TL

    TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış Fiyatı:2.436,70 TL Satış Fiyatı:2.461,60 TL

    Teröristlerin güvenlik noktalarına düzenleyeceği saldırı son anda önlendiTerör örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
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