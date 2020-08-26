Altın fiyatları gerilemeye devam ediyor! Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından dün yön değiştirdi ve gerilemeye başladı. Haftanın ilk işlem gününü 459 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı dün günü 0,54'lük düşüşle 457 lira seviyesinden tamamlamasının ardından sabah saatlerinde güne düşüşle başladı. 455 lira seviyelerine kadar gerileyen gram altın an itibariyle 453 liradan işlem görmeye devam ediyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatlarında son durum ne?
Altın haftaya yükselişle başlamasının ardından dün yönünü değiştirdi ve bir önceki günkü kapanışa göre 0,54 azalışla 457,20 liradan günü tamamladı. Haftanın ilk işlem gününü 459 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı ilk işlem gününde yakaladığı ivme ile gün içerisinde 462 lira seviyelerine kadar yükselmişti. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,54 azalışla 457,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü.
GRAM ALTIN NE KADAR?
İstanbul Kapalı çarşıda gram altın 453,87 TL alış 453,98 TL satış fiyatından işlem görüyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın 727,55 TL alış 743,91 TL satşış fiyatından işlem görmeye devam ediyor
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.450,54 TL alış 1.487,81 TL satış fiyatından işlem görüyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın 3.001,13 TL alış 3.075,72 TL satış fiyatından işlem görüyor
ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
Altının ons fiyatı 1.915 dolardan işlem görmeye devam ediyor