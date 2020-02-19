Altın fiyatlarında yükseliş trendi sürüyor! Gram, Çeyrek, Yarım ve tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan yükseiş trendi yatırımcısı tarafından yakından takip edilmetye devam ediyor. Küresel ve Bölgesel gelişmelere bağlı olarak reaksiyon gösteren altın fiyatlarında gelen rakamlar son yılların en yüksek seviyelerini gördü. Çin'de ortaya çıkan Koronavirüsün nedeniyle birçok ülke diken üstünde bunun yanı sıra Suriye ve Libya'da süren iç savaşlar nedeniyle güvenli liman altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın haftanın ikinci işlem gününde 0i97 artışla günü 310,80 liradan tamamladı. Çeyrek altın ise günü 505 liradan tamamladı. İşte Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında günün ilk rakamları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 312,53/ Satış fiyatı 312,63 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 496,83/ satış fiyatı ise 508,06 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 990,55 TL / Satış fiyatı 1.016,12 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın satış fiyatı 2.049,41 TL / Satış fiyatı 2.100,60

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