Amazon’un sahibi servet rekoru kırdı

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, dünyada serveti 200 milyar doları geçen ilk isim oldu. Amazon’un çarşamba günü hisselerindeki yüzde 2’lik artış sonrasında Bezos’un net serveti 204.6 milyar dolara çıktı. Bezos, bu rakamla ikinci sırada yer alan Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in servetiyle bir hayli arayı açtı. Gates’in şu anki serveti 124 milyar dolar. 56 yaşındaki Bezos’un servetinin bu kadar artmasında koronavirüs salgını etkili oldu. İnsanların e-ticarete yönelmesi Amazon’un borsa değerini artırırken, Bezos’un da servetine servet kattı.











Ülkeleri solladı



Bezos’un serveti pek çok ülkenin gayri safi milli hasılasından daha fazla. Amazon’daki hisse oranı yüzde 11 olan Bezos’un servetinin yüzde 90’ını da Amazon hisseleri oluşturuyor. Ayrıca Washington Post ve havacılık firması Blue Origin’in sahibi olan Bezos’un başka özel yatırımları da var. Bezos, en zenginler listesine ilk olarak 2017’de girdi. 2018’de 150 milyar dolarlık servetle dünyanın en zengini unvanını aldı.



Amazon hisseleri nisan ayında pandemi sonrasındaki tüketici talebindeki değişimle beraber fırladı. Şirket bu yıl yatırımcılarına yüzde 86 gelir getirdi. Piyasa değeri 1.7 trilyon dolar olan şirket, Apple’ın ardından ABD’de en değerli ikinci firma durumunda.

Bezos geçen yıl dünyanın en pahalı boşanmasını da gerçekleştirdi. Eşi MacKenzie Scott’tan boşanmasa bu servete daha önce ulaşabileceği de belirtiliyor. Boşanma sonrasında Scott, Amazon’un yüzde 4’lük hissesini aldı. Bunun da değeri 37 milyar dolar. O da bu boşanma sonrasında milyarder endeksine 14’üncü sıradan girdi. Ayrıca dünyanın en zengin ikinci kadını konumuna geldi. Scott’un şu andaki serveti 66 milyar dolar değerinde.

Borsadaki artış diğer milyarderlerin servetini de yükseltti. Bunlardan bir diğeri de Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg. Facebook hisselerinin salı günü

artmasından sonra onun da serveti bir günde 3.4 milyar dolar arttı. Çıkışın çarşamba günü sürmesiyle serveti 6 milyar dolar artarak 115 milyar dolara çıktı.

Milyarderler listesinde Bezos’un en yakın takipçisi listenin zirvesindeki eski isim Bill Gates. Gates bir dönem milyarderler listesinde 100 milyar dolarlık serveti geçen ilk kişi olmuştu. Listede üçüncü sırada Mark Zuckerberg, dördüncü sırada ise Elon Musk var. Listede ilk 10’daki 8 isim ABD’den. Listeye, Fransa’dan Bernard Arnault 5’inci sıradan, Hintli Mukesh Ambani ise 7’nci sıradan girmeyi başardı.



Online kitapçı olarak başladı



Amerikalı internet girişimcisi Jeff Bezos, 1964 yılında doğdu. Annesi ve biyolojik babası o daha küçükken ayrıldı. Daha sonra annesi Kübalı bir göçmenle evlendi ve Jeff de onun soyadı Bezos’u aldı. Evlatlık olduğunu 10 yaşında öğrendi. Daha küçük yaşta mekaniğe merak saldı. Princeton Üniversitesi Bilgisayar bölümünden birincilikle mezun oldu. 1986-1994 yılları arasında Wall Street’te farklı alanlarda çalıştı. 1994’te Seattle’da Amazon’u kurdu. Kitap satış sitesi olarak başlayan Amazon giderek e-ticaret ürün ve hizmetlerini artırdı. Bugün elektronik eşya, mobilya gibi her alanda ürün satışı yapıyor. Dünyanın en büyük e-ticaret firması olan ve 840 bin çalışanı bulunan Amazon, 2018 yılında Türkiye’de de ofis açtı.