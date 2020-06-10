BİST110.0630.76EURO7.720.13USD6.78-0.12ALTIN375.490.24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri ASELSAN ile USHAŞ arasında sözleşme imzalandı
    ABONE OL
    10.06.2020 - 12:03 | | AA

    ASELSAN ile USHAŞ arasında sözleşme imzalandı

    ASELSAN ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) arasında yoğun bakım solunum cihazı ile ilgili ürün üretim sözleşmesi imzalandı.

    ASELSAN ile USHAŞ arasında sözleşme imzalandı

     

    ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile USHAŞ arasında yoğun bakım solunum cihazı ile ilgili olarak dün ürün üretim sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında, ASELSAN'a toplam 31 milyon 315 bin ABD doları tutarında orta seviye yoğun bakım mekanik ventilatörü siparişi verilmiştir." denildi.

    Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2020 yılı içinde tamamlanacağı bildirildi.

      Esenyurt'ta Aile Sağlığı Merkezi'ndeki dehşet anları kameraya böyle yansıdıSon dakika haberine göre İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. O anlarda yaşananlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaldedildi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      65 yaş üstü vatandaşlar için yasak kalktı! Oraya akın ettiler

      65 yaş üstü vatandaşlar için yasak kalktı! Oraya akın ettiler

      Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

      Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

      Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

      Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

      Son dakika! Bolu'da Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız az değil!

      Son dakika! Bolu'da Vali'den korkutan açıklama: Vaka sayımız az değil!

      Sıradaki Haber