Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? Tahmini rakamlar belirlendi! Asgari ücret 2020 net - brüt - AGİ ne kadardı?

2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 Aralık'taki ilk toplantının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda internet ortamında yapılması kararlaştırıldı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları, bugün başlıyor. Bu yıl, Kovid-19 salgının gölgesinde yapılacak asgari ücret görüşmeleri, tedbirlerden de etkilenecek. Normal şartlarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanıyor, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 4 Aralık'taki ilk toplantını bu sene Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda internet ortamında çevrim içi yapılması kararlaştırıldı. İşçi ve işverenin ev sahipliğinde diğer toplantıların düzenleniş yönteminin ise ilerleyen günlerde netleşeceği öğrenildi.

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR OLUR? İŞTE TAHMİNLER

1. TAHMİN

Merkez Bankası, 2020 yılı enflasyon tahminini yüzde 12,1 olarak revize etti. Buna göre artış yapılırsa; brüt 3 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş olacak.

2. TAHMİN

Artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması hâlinde, brüt asgari ücret 3 bin 384 lira 45 kuruş, net asgari ücret 2 bin 673 lira 40 kuruş olarak hesaplanacak.

3. TAHMİN



Merkez Bankasının 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenirse; brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net asgari ücret 2 bin 675 lira 72 kuruş olacak.

4. TAHMİN



4 puan refah payı uygulanırsa; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş olarak hesaplanacak.

5. TAHMİN



5 puan refah payı eklenirse de asgari ücret biraz daha yükselecek. Bu ihtimalde, brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olacak.

Türk-İş'ten önemli asgari ücret açıklaması



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle ilgili, "İşveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz." ifadesini kullandı.

Atalay, yarın başlayacak asgari ücret görüşmelerine dair Türk-İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, taban ücret olması gereken asgari ücretin, Türkiye'de "geçim ücreti"ne dönüştüğünü söyledi.

Bugün 7 milyondan fazla insanın asgari ücretle geçindiğini belirten Atalay, asgari ücretli çalışanların yüzde 99'unun sendikasız olduğuna dikkati çekti.

Asgari ücretin nasıl tespit edildiğinin toplumun geneli tarafından bilinmediğini dile getiren Atalay, şöyle konuştu: "Asgari ücret, işçi, işveren ve hükümetten beşer kişinin olduğu 15 kişilik komisyon tarafından belirleniyor. İşveren ve hükümet, çoğunluğu sağlayıp istediği gibi asgari ücret rakamını belirliyor. Bu sene yönetimle 'Biz bu komisyona katılmasak mı?' diye de düşündük. Bu komisyon adaletli bir komisyon değil. Toplumun bir kısmı bunu anlamıyor. 'Sendikalar isterse belirli bir noktaya getirir.' diyor. Kamu sözleşmelerinde ya da özel sektör sözleşmesinde bir sürü yaptırım hakkımız var ama asgari ücrette böyle bir yaptırım hakkımız yok."

"Asgari ücretle geçinilmediğini toplumun tamamı biliyor"

Asgari ücretin zaman içerisinde "geçim ücreti"ne dönüşmesini eleştiren Atalay, "Bugün asgari ücret net 2 bin 324 lira. Bu ücretle değil bir ay 15 gün bile geçinilmez. Komisyonda işveren ve hükümeti temsil eden üyeler, bugünden itibaren başlasınlar bakalım 2 bin 324 lirayla kaç gün idare edebiliyorlar? Onun için işveren ve hükümetin, insanları tebessüm ettirecek, bizim de 'evet' diyeceğimiz bir rakam getireceğini bekliyor ve umut ediyoruz. Böyle bir rakamı getirirlerse masada onlarla birlikte hareket ederiz." dedi.

Atalay, komisyondan talep edecekleri rakam konusunda Hak-İş ve DİSK'in de görüşlerini alacaklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Hak-İş ve DİSK'in temsilcileriyle pazartesi günü görüştük. Dün de arkadaşlarımız uzmanlarıyla görüştü. Asgari ücrete dair 7-8 maddeden oluşan ilkeler belirlendi. Bununla ilgili yarın ortak bir açıklama yapacağız. Kafamızdan geçen bir rakam var. Komisyon üyeleri, önümüzdeki günlerde Hak-İş ve DİSK'in kanaatini de alıp kamuoyuna bunu açıklayacak."

Bazı siyasi partilerin yeni asgari ücrete dair açıkladığı rakamlara da değinen Atalay, "Bir parti '3 bin lira' diyor, diğeri '3 bin 100 lira' diyor, öbürü '5 bin' diyor. Bu böyle devam ediyor. Neticede mevcut asgari ücretle geçinilmediğini asgari ücretli biliyor, biz biliyoruz, toplumun tamamı biliyor." diye konuştu.

Komisyonda engelli bir kadın işçi de yer alacak

Bugünün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olduğunu hatırlatan Atalay, bu vesileyle tüm engellilerin gününü kutladı.

Atalay, bu yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonunun işçi heyetinde, Adalet Bakanlığında temizlik görevlisi olarak çalışan Koop-İş Sendikası üyesi engelli Özgül Yardımcı'nın da yer alacağını bildirdi.

Toplantıda, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri ve Teksif Sendikası Genel Başkanı Nazmi Irgat, Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak ve Tarım-İş Sendikası Genel Başkanı İlhami Polat da yer aldı.

ASGARİ ÜCRET 2020 NE KADAR?



Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

AGİ 2020 NE KADAR?

Bekar 220,68 TL

Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL

Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

Evli, eşi çalışan 220,68 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL