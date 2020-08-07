Avokadoda hedef 70 milyon adet üretim

Geçen yıl 50 milyon adet civarındaki hasatla beklentilerini fazlasıyla yakaladıklarına değinen Sevilgen, avokadoya talebin üretim artışına da yansıdığını dile getirdi.

İhracat artıyor

Alanya'da ekili alanın bu yıl 45 bin hektara çıktığını anlatan Sevilgen, Türkiye avokado üretiminin yüzde 70'ten fazlasını Alanya'nın karşıladığını vurguladı. Sevilgen, avokado üretimine yıl boyunca devam etmek istediklerini ifade etti.

Sevilgen, Türkiye'de avokado ithalatının altıncı ve yedinci aylarda gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:

"Avokado satışında geçen yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelere tekrar ihracat yapacağız. Bunun yanında Avrupa'dan da birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Tahminime göre bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere 5-6 farklı ülkede eklenecek. Geçen yıl 10 milyon civarında bir ihracat gerçekleşti. Bu yıl 15 milyonu rahat bir şekilde yakalayacağız."

Üretici memnun

Alanya ilçesinde 20 yıldır avokado üreticiliği yapan Mehmet Zeybek ise 10 dönüm alanda ürettikleri avokadonun fiyatından memnun olduğunu dile getirdi. Zeybek, avokadoda fiyatların daha iyiye gittiğini söyledi.