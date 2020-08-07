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    07.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Avokadoda hedef 70 milyon adet üretim

    Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, 2020 yılında Türkiye genelinde 70 milyon adet avokado üretimi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Sevilgen, 2020 yılında avokadoda istenilen verimi, havaların istedikleri gibi geçmesiyle elde edeceklerini belirtti.

    Avokadoda hedef 70 milyon adet üretim

     

    Geçen yıl 50 milyon adet civarındaki hasatla beklentilerini fazlasıyla yakaladıklarına değinen Sevilgen, avokadoya talebin üretim artışına da yansıdığını dile getirdi.

    İhracat artıyor

    Alanya'da ekili alanın bu yıl 45 bin hektara çıktığını anlatan Sevilgen, Türkiye avokado üretiminin yüzde 70'ten fazlasını Alanya'nın karşıladığını vurguladı.  Sevilgen, avokado üretimine yıl boyunca devam etmek istediklerini ifade etti.

    Sevilgen, Türkiye'de avokado ithalatının altıncı ve yedinci aylarda gerçekleştiğini belirterek şunları kaydetti:

    "Avokado satışında geçen yıllarda Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Rusya gibi ülkelere ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkelere tekrar ihracat yapacağız. Bunun yanında Avrupa'dan da birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor. Tahminime göre bu yıl ihracat yaptığımız ülkelere 5-6 farklı ülkede eklenecek. Geçen yıl 10 milyon civarında bir ihracat gerçekleşti. Bu yıl 15 milyonu rahat bir şekilde yakalayacağız."

    Üretici memnun

    Alanya ilçesinde 20 yıldır avokado üreticiliği yapan Mehmet Zeybek ise 10 dönüm alanda ürettikleri avokadonun fiyatından memnun olduğunu dile getirdi. Zeybek, avokadoda fiyatların daha iyiye gittiğini söyledi.

    Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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