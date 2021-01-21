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21.01.2021 - 10:17 |

Bakan açıkladı! Ödemeler yarın yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan açıkladı! Ödemeler yarın yapılacak

Bakan Selçuk bu kapsamda, 59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3.647 lira ile 6.631 lira arasında değiştiğinin altını çizen Bakan Selçuk, “2020 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödenecek.” dedi.

Emekli Sandığı Kanununun ek 79’uncu maddesi kapsamında harp ve vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle aylıkları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapılacak.

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