29.10.2020 - 08:00 |
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi! 12 bin sağlık personeli alınacak
Son dakika haberlere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda sağlıkçılarla ilgili müjdeyi de paylaştı. Bakan Koca, 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.
İstanbul’da gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca açıklamaları sırasında sağlık personeli alımı da yapılacağını sözlerine ekledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
“Önümüzdeki hafta muhtemelen Kasım ayının ilk haftası için 12 bin sağlık çalışanı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum.”
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