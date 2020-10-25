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    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Pakdemirli açıkladı! 276 milyar liraya çıktı
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    25.10.2020 - 14:46 | | AA

    Bakan Pakdemirli açıkladı! 276 milyar liraya çıktı

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." dedi.

    Bakan Pakdemirli açıkladı! 276 milyar liraya çıktı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber hem müdahale alımları hem de desteği devreye aldık ve bunu da devam ettiriyoruz. Desteği de geçen yıldan bu yıla yüzde 36 arttırarak 22 milyar liraya çıkardık. Son 2 yılda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde tarımsal gayri safi milli hasılamız yüzde 45 artarak 189 milyardan 276 milyar liraya kadar geldi." dedi.

    İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdıİran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi.
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