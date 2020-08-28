Bakan Pekcan açıkladı! Kolay ihracat platformu kuruldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kolay ihracat platformu tanıtım toplantısında konuştu.

Pekcan şunları söyledi:

İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz.

Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak.