28.08.2020 - 11:20 |
Bakan Pekcan açıkladı! Kolay ihracat platformu kuruldu
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kolay ihracat platformu kuruldu, özellikle dijitalleşme ve otomasyon projelerine önem veriyor, öncelik tanıyoruz." dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kolay ihracat platformu tanıtım toplantısında konuştu.
Pekcan şunları söyledi:
İhracatçılarımıza ve girişimcilerimize sunduğumuz danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye alıyoruz.
Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak.