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24.12.2020 - 12:12 | | AA

Bakan Pekcan destek başvurularının tarihi açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan esnafa hibe desteği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pekcan: "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz. Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak."" dedi.

Bakan Pekcan destek başvurularının tarihi açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkara destek kapsamında, "e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz." dedi.

Pekcan, Google ile iş birliğine ilişkin, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Projesi ile restoran ve kafelerin dijital dönüşümü için destek sunulacak." dedi.

 

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