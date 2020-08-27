BİST1.1090.90EURO8.71-0.07USD7.35-0.05ALTIN455.29-1.61
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bakan Selçuk duyurdu: Destek ve yardımlar 31 milyar TL'yi aştı
    ABONE OL
    27.08.2020 - 19:57 | | DHA

    Bakan Selçuk duyurdu: Destek ve yardımlar 31 milyar TL'yi aştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılann destek ve yardımların 31 milyar TL'yi aştığını bildirdi.

    Bakan Selçuk duyurdu: Destek ve yardımlar 31 milyar TL'yi aştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 31 milyar TL'yi aştık. Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Sosyal Destek Programı. Biz bize yeteriz Türkiye'm" ifadelerini kullandı. 

    Hava harekatıyla etkisiz hale getirildilerIrak kuzeyi Zap ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika! MSB duyurdu: Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler

    Son dakika! MSB duyurdu: Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

    e - Devlet şifresi nasıl alınır? 2020 e-devlet şifresi online alma ekranı

    e - Devlet şifresi nasıl alınır? 2020 e-devlet şifresi online alma ekranı

    Sıradaki Haber