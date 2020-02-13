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    13.02.2020 - 11:32 | | Foreks

    Bankacılardan vatandaşa önemli uyarı! Sosyal medyada...

    Türkiye Bankalar Birliği(TBB), dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları hakkında uyarıda bulundu.

    Bankacılardan vatandaşa önemli uyarı! Sosyal medyada...

    Türkiye Bankalar Birliği(TBB), dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesapları hakkında uyarıda bulundu.

    TBB'den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Türkiye Bankalar Birliği’ne ait olduğu görüntüsü verilerek, kredi kart aidatı iadesi gibi çeşitli vaatlerle banka müşterilerini dolandırmak için açılmış sosyal medya hesapları tespit edilmektedir. Birliğimizin sosyal medya üzerinden banka müşterisi bilgilerini talep ettiği bir uygulaması bulunmamakta, resmi internet site hesapları haricinde yönlendirmeler yapılmamaktadır.

    "İTİBAR EDİLMEMELİ"

    Kredi kartı veya kişisel bilgileri ele geçirmeyi ve banka müşterilerini dolandırmayı amaçlayan girişimlere kesinlikle itibar edilmemeli banka ve kişisel bilgilerin asla paylaşılmamasına çok dikkat edilmeli ve bu alışkanlık haline getirilmelidir. Birliğimizin açıklamalarını takip etmek isteyen sosyal medya kullanıcıları Facebook ve Twitter’daki @BankalarBirligi adresli resmi hesaplarımızı takip edebilir.

    YASAL BAŞVURUDA BULUNULUYOR

    Dolandırıcılık amacıyla Türkiye Bankalar Birliği adı kullanılarak açılmış sosyal medya hesaplarına karşı gerekli önlemler alınmakta, bu tür hesapların kapatılması ve sorumluların cezalandırılması için gerekli yasal başvurularda bulunulmaktadır. "

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