Batarya montaj fabrikası kuracak

Yenigün, şöyle konuştu:



“Bugüne kadar elektrikli araç üretimi için 56 milyon euro’luk yatırım yaptık. Yatırımlarımız devam edecek. 2022’de tam elektrikli ve yerli E-Transitlerimiz Avrupa yollarında olacak. E-Transit üretiminde 15-16 bin civarında bir kapasite kuruyoruz ama bu önümüzdeki dönemde elektrikli araca gelen taleple birlikte yüzde 100’e doğru gidecek.”



Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç olan Ford E-Transit, 67 kWh 400 Volt lityum iyon pil ile 350 km’ye kadar yol gidecek.