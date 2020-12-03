03.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Batarya montaj fabrikası kuracak
Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Elektrikli araç üretim ve yatırım çalışmalarımızı şimdi de batarya montaj fabrikası ile bir adım öteye taşıyoruz. Batarya montaj fabrikasını 2022’de Kocaeli’de hayata geçireceğiz. Türkiye’nin ilk ve tek entegre elektrikli araç üretim tesisi olacağız” dedi.
Yenigün, şöyle konuştu:
“Bugüne kadar elektrikli araç üretimi için 56 milyon euro’luk yatırım yaptık. Yatırımlarımız devam edecek. 2022’de tam elektrikli ve yerli E-Transitlerimiz Avrupa yollarında olacak. E-Transit üretiminde 15-16 bin civarında bir kapasite kuruyoruz ama bu önümüzdeki dönemde elektrikli araca gelen taleple birlikte yüzde 100’e doğru gidecek.”
Türkiye’de üretilecek ilk tam elektrikli ticari araç olan Ford E-Transit, 67 kWh 400 Volt lityum iyon pil ile 350 km’ye kadar yol gidecek.
İstanbul'da DEAŞ operasyonuİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 16 şüpheliye yönelik operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.