Battaniye ve çanta satışları artıyor

Deprem malzemeleri satışı yapan Depremmalzemeleri.com yetkilisi Ahmet Kuru, geçen yıldan bu yana deprem çantası satan firmalarda artış olduğunu söyledi. Kuru, “Firmalardan toplu alımlar için talep geliyor. Bir firmaya 4 bin 500 adet deprem çantası vereceğiz, çalışanlarına dağıtacaklar” dedi.

Alüminize battaniye satışlarında artış olduğunu dile getiren Kuru, “Polar battaniye çantada çok yer kaplıyor. Alüminize battaniyeler çok az yer kaplıyor, vatandaşlar kıyafet de koyuyor. Çanta alanından tasarruf sağlamak istiyorlar. Düdük satışlarında her depremde inanılmaz satışlar artıyor. Arama kurtarma alanındakiler daha çok alıyor” diye konuştu.

kkduzmani.com yetkilisi Hakan Sakarya, vatandaşların hazır deprem çantası satın almak yerine içeriklere bakarak kendilerinin oluşturduklarını söyledi. Sakarya, “Düdük, el feneri almak isteyen vatandaşlar var. Soğuğa karşı alüminize battaniye alıyorlar, klasik battaniyelere göre daha çok ısıtıyor” dedi.

Çantada neler bulunmalı?

-Düdük - İçme suyu - Çabuk bozulmayacak gıda - Ev-işyeri-araç yedek anahtarı - Bir miktar nakit para - Yedek kıyafet - Kimlik bilgileri - İlk yardım seti - Radyo ve pil - Kibrit ve çakmak - El feneri - Kalem-kâğıt - İlaç - Önemli telefon numaraları