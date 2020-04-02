Bir banka daha Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi

Türk Eximbank, Milli Dayanışma Kampanyası’na 2,5 milyon TL katkıda bulundu. Türk Eximbank'ın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na Devletimizin sağlık politikalarına ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Türk Eximbank olarak 2,5 milyon TL katkıda bulunuyoruz." denildi.