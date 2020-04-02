BİST90.0911,13EURO7,36-0,01USD6,70-0,08ALTIN342,52-0,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Bir banka daha Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi
    ABONE OL
    02.04.2020 - 10:33 | | Foreks

    Bir banka daha Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi

    Türk Eximbank, Milli Dayanışma Kampanyası’na 2,5 milyon TL katkıda bulundu

    Bir banka daha Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi

    Türk Eximbank, Milli Dayanışma Kampanyası’na 2,5 milyon TL katkıda bulundu. Türk Eximbank'ın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı  #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na Devletimizin sağlık politikalarına ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Türk Eximbank olarak 2,5 milyon TL katkıda bulunuyoruz." denildi.

    İlginç koronavirüs uyarısı: Atın üzerine virüsün resmini çizdiDünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bir çok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor. İran'da azrail kostümü ile kamuoyunun bilinçlendirilmesinin arından tartışmalı bir yöntem de Hindistan'dan geldi. Hindistan'da bir polis memuru, corona virüse (Covid-19) karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için corona virüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Esra Balamir kimdir, kaç yaşında? Esra Balamir corona virüse mi yakalandı?

    Esra Balamir kimdir, kaç yaşında? Esra Balamir corona virüse mi yakalandı?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir? Cemil Taşçıoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli?

    Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu kimdir? Cemil Taşçıoğlu kaç yaşındaydı, aslen nereli?

    Sıradaki Haber