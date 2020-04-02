02.04.2020 - 10:33 | | Foreks
Bir banka daha Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi
Türk Eximbank, Milli Dayanışma Kampanyası’na 2,5 milyon TL katkıda bulundu
Türk Eximbank, Milli Dayanışma Kampanyası’na 2,5 milyon TL katkıda bulundu. Türk Eximbank'ın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na Devletimizin sağlık politikalarına ve ekonomik yardımlarına destek olabilmek amacıyla Türk Eximbank olarak 2,5 milyon TL katkıda bulunuyoruz." denildi.
İlginç koronavirüs uyarısı: Atın üzerine virüsün resmini çizdiDünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bir çok ülkede kamuoyunu bilinçlendirmek için farklı yollara başvuruluyor. İran'da azrail kostümü ile kamuoyunun bilinçlendirilmesinin arından tartışmalı bir yöntem de Hindistan'dan geldi. Hindistan'da bir polis memuru, corona virüse (Covid-19) karşı bölge halkını bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak için corona virüs şekli çizdiği atı ile sokaklarda dolaştı.