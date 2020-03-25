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    HaberlerEkonomi Haberleri BoE, acil likidite tedbidlerini hayata geçirdi
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    25.03.2020 - 07:25 |

    BoE, acil likidite tedbidlerini hayata geçirdi

    İngiltere Merkez Bankası (BoE), koronavirüs krizi sırasında finansal piyasaların düzgün şekilde faaliyetlerini devam ettirmesini sağlama çabaları çerçevesinde acil likidite tedbirlerini, Şartlı Vadeli Repo Kolaylığı, aktive ettiğini duyurdu.

    BoE, acil likidite tedbidlerini hayata geçirdi

    BoE, Şartlı Vadeli Repo Kolaylığı (CTFR) operasyonlarını 26 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde düzenleyecek ve kredi verebileceği miktar için bir limit olmayacak.

    CTRF'nin amacı BoE'nin düzenli repo operasyonlarına göre daha likidite tedbiryerinin daha esnek bir biçimi haline gelmek olacak.

    Bu operasyonlarda sabit faiz uygulanacak ve faiz oranı BoE faizi + 15 baz puan olacak.

    Kapalı olan kafeteryaya giden kişiler uyardı, bıçaklandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerine uyarıda bulunan iş yeri çalışanını darbetti ve bıçakla yaraladı.
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