BoE, acil likidite tedbidlerini hayata geçirdi

BoE, Şartlı Vadeli Repo Kolaylığı (CTFR) operasyonlarını 26 Mart ve 2 Nisan tarihlerinde düzenleyecek ve kredi verebileceği miktar için bir limit olmayacak.

CTRF'nin amacı BoE'nin düzenli repo operasyonlarına göre daha likidite tedbiryerinin daha esnek bir biçimi haline gelmek olacak.

Bu operasyonlarda sabit faiz uygulanacak ve faiz oranı BoE faizi + 15 baz puan olacak.