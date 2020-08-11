‘Caddeler’ hızlandı AVM’ler toparlanıyor

BMD’nin temmuz ayı anketine göre, haziranda BMD üyelerinin yüzde 29’u cadde mağazalarında yüzde 81 ve üzeri ciro elde edebilirken, bu oran temmuzda yüzde 55’e çıktı. AVM mağazalarında yüzde 81’in üzerinde ciro elde eden BMD üyelerinin oranı ise yüzde 7’den yüzde 38’e ulaştı.

BMD Başkanı Sinan Öncel, temmuz ayı anketini, 53’ü hazır giyim, 24’ü ayakkabı olmak üzere toplam 115 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdiklerini bildirdi. Markaların özellikle cadde mağazalarının cirolarında, temmuzda bayram ve tatilin de etkisi ile önemli artış olduğunu belirten Öncel, “Caddelerde mağazası bulunan üyelerimizin yüzde 37’si haziranda cirolarının yüzde 50’nin altında kaldığını beyan ederken, bu oran temmuzda yüzde 16’ya geriledi. Cadde mağazalarında yüzde 81 ve üzerinde ciro elde eden üyelerimizin oranı ise yüzde 29’dan yüzde 55’e yükseldi” dedi.

Cirolar iyileşiyor

AVM’lerdeki mağazaların durumuna da değinen Öncel, şunları kaydetti: “Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM’lerdeki mağazaların cirolarında da bir iyileşme var. AVM mağazalarında cironun yüzde 50’nin altında kaldığını belirten üyelerimizin oranı yüzde 57’den yüzde 17’ye indi. AVM’lerdeki mağazalarında yüzde 81 ve üzerinde ciroya ulaşan üyelerimizin oranı ise haziranda yüzde 7’de kalırken, temmuz ayında yüzde 38’e ulaştı. Ancak her 3 üyemizden birinin AVM’lerdeki mağazalarında hala cironun yüzde 60’ın üzerine çıkamadığının altını çizmem gerekiyor.”