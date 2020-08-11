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    Haberler Ekonomi Haberleri ‘Caddeler’ hızlandı AVM’ler toparlanıyor
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    11.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Caddeler’ hızlandı AVM’ler toparlanıyor

    Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ciro artışında cadde mağazalarının önde gittiğini, AVM’lerde de toparlanmanın başladığını belirterek, “Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM’lerdeki mağazaların cirolarında da iyileşme var. AVM mağazalarında cironun yüzde 50’nin altında kaldığını belirten üyelerimizin oranı yüzde 57’den yüzde 17’ye indi” ifadelerini kullandı.

    ‘Caddeler’ hızlandı AVM’ler toparlanıyor

    BMD’nin temmuz ayı anketine göre, haziranda BMD üyelerinin yüzde 29’u cadde mağazalarında yüzde 81 ve üzeri ciro elde edebilirken, bu oran temmuzda yüzde 55’e çıktı. AVM mağazalarında yüzde 81’in üzerinde ciro elde eden BMD üyelerinin oranı ise yüzde 7’den yüzde 38’e ulaştı.

    BMD Başkanı Sinan Öncel, temmuz ayı anketini, 53’ü hazır giyim, 24’ü ayakkabı olmak üzere toplam 115 üye firmanın katılımı ile gerçekleştirdiklerini bildirdi. Markaların özellikle cadde mağazalarının cirolarında, temmuzda bayram ve tatilin de etkisi ile önemli artış olduğunu belirten Öncel, “Caddelerde mağazası bulunan üyelerimizin yüzde 37’si haziranda cirolarının yüzde 50’nin altında kaldığını beyan ederken, bu oran temmuzda yüzde 16’ya geriledi. Cadde mağazalarında yüzde 81 ve üzerinde ciro elde eden üyelerimizin oranı ise yüzde 29’dan yüzde 55’e yükseldi” dedi.

    Cirolar iyileşiyor

    AVM’lerdeki mağazaların durumuna da değinen Öncel, şunları kaydetti: “Caddelerdeki kadar hızlı olmamakla birlikte AVM’lerdeki mağazaların cirolarında da bir iyileşme var. AVM mağazalarında cironun yüzde 50’nin altında kaldığını belirten üyelerimizin oranı yüzde 57’den yüzde 17’ye indi. AVM’lerdeki mağazalarında yüzde 81 ve üzerinde ciroya ulaşan üyelerimizin oranı ise haziranda yüzde 7’de kalırken, temmuz ayında yüzde 38’e ulaştı. Ancak her 3 üyemizden birinin AVM’lerdeki mağazalarında hala cironun yüzde 60’ın üzerine çıkamadığının altını çizmem gerekiyor.”

    İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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