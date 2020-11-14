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14.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Çemikari Yaylası’nda Pervari balı hasadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, videokonferans yöntemiyle, Siirt’in Pervari ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Çemikari Yaylası’nda yapılan bal hasadına katıldı.

Çemikari Yaylası’nda Pervari balı hasadı

Zengin florasıyla dikkati çeken Çemikari Yaylası’nda, Tarım ve Orman Bakanlığının “Organik Pervari Balı Üretimi ve Markalaşması Projesi” kapsamında verilen destekle 13 arıcı, 750 kovanda organik bal üretimi yaptı. Pakdemirli, Siirt’teki arıcılık faaliyetleri konusunda şunları söyledi:

“2002’de Siirt ili arılı kovan sayısı 22 bin iken 2019’da yüzde 618 artışla 158 bin 770 adete ulaştı. 2002’de Siirt’in bal üretimi 127 ton iken 2019’da yüzde 422 artışla 663 ton oldu. 2005’te üye sayısı 170 olan Arıcılar Birliğinin 2019 sonunda üyesi 1500’ü aşmış durumdadır. Siirtli arı yetiştiricilerine son 10 yılda 12.3 milyon lira arılı kovan desteği verildi. 2019 yılında Türkiye genelinde ise toplam arılı kovan sayısı 8,1 milyon olurken, bal üretimi 109 bin 330 ton olarak gerçekleşti.”

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