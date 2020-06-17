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    HaberlerEkonomi Haberleri Cepte, ‘siyah listeli’ klonlama önlemi
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    17.06.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Cepte, ‘siyah listeli’ klonlama önlemi

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cep telefonlarının IMEI üzerinden kayıt edilmesini sağlayan düzenlemede değişikliğe gidiyor. Operatörlerden kampanyayla alınan cep telefonlarının borcu ödenmezse, telefon kullanıma kapatılacak. 7 yıl boyunca kullanılmadığı tespit edilen cep telefonları da klonlamaya karşı siyah listeye alınarak haberleşme yapması engellenecek.

    Cepte, ‘siyah listeli’ klonlama önlemi
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Taslağa göre, eski telefonlara kayıtlı IMEI numaralarının kaçak veya çalıntı telefonlarda kullanılmasının önüne geçilecek. Siyah listeye alınan cihazın tekrar kullanıma açılması için e-devletten başvuru yapılacak. IMEI numarası için bekletilen eski telefonlar, bu düzenlemeyle devre dışı kalmış olacak.

    Otomobile IMEI

    Araç İçi Modüle sahip olan otomobiller de IMEI numarasıyla kayıt olacak. E-SIM’i olan bilgisayar, tablet, televizyon, saatlerin de IMEI kaydı zorunlu olacak. Kaçak, kayıp, çalıntı, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş ya da başka cihazlara kopyalanmış, bertaraf veya ihraç edildiği BTK’ya bildirilmiş, uluslararası daimi veri dolaşım hizmeti aldığı veya kurum kayıtlarında yer almadığı halde ülke sınırları içerisinde kullanımda olduğu tespit edilmiş cihazlar da “siyah liste” kapsamında değerlendirilecek. Yolcu beraberinde getirilen cep’lerin IMEI numaraları, 3 yıl boyunca yolcuya kayıtlı abone numarası ile kullanılacak.

    Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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