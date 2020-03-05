Çiğ köfte zincirleri giderek yayılıyor!

Girişimcilerin franchise sistemleriyle kolaylıkla kendi işyerini açabildiği çiğ köfte sektörü rekor büyüme gösteriyor. Bu alandaki markaların gücünü arkasına alan girişimciler, bu sistemde kısa sürede büyük kazançlar elde edebiliyor. Bayilik sistemi, ülkemizde gıda, restoran ve kafe başta olmak üzere birçok alanda gelişiyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada da ilgi gören çiğ köfte, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada da kendinden söz ettiriyor.

SIFIR CARİ AÇIKLA İHRACAT

İstanbul Etsiz Çiğköfteciler Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın'ın verdiği bilgilere göre, Avrupa başta olmak üzere Amerika'ya ve dünyanın birçok noktasına çiğ köfte ihracatı başlamış durumda.

Amerika'ya dahi satışın bulunduğunu belirten Güzelaydın, "Amerika'ya ve dünyanın birçok noktasına çiğ köfte ihracatını başlatmış bulunmaktayız. Markalarımız Avrupa'da üretim tesisleri kurarak çiğ köfteyi bir dünya markası yapma noktasında ilerleme kaydetmektedir. Şu an Avrupa'da açılan çiğ köfte mağaza sayımız 200'ü aşmış durumda. Böylesine güzel bir lezzeti başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya tattırdığımız için mutluluk duyuyoruz" dedi.

Yüzde 100 yerli ürünlerin ihraç edildiğini anlatan Güzelaydın şöyle devam etti:

"Avrupa başta olmak üzere İçeriğinde herhangi bir ithal ürünün bulunmadığı ve hiçbir katkı maddesi kullanılmadan ürettiğimiz çiğ köfteler tüm Türkiye'de ve dünyada satışa hazırlanıyor. Türkiye'de günlük 600 ton çiğ köfte tüketilmektedir. Sektörümüzün yıllık cirosu ise 2 milyar 190 milyon dolar civarında. Yaptığımız araştırmalar sonucu Türkiye genelinde 40 bini aşkın çiğ köfte mağazası bulunuyor."

Sabah