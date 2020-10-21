Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan doğal gaz açıklaması

Oktay konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: 2020 yılında; merkezi yönetim bütçe giderlerinin 1 trilyon 212,3 milyar TL, bütçe açığının 239 milyar 168 milyon TL, faiz dışı açığın 101 milyar 768 milyon TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.