Dava Harç Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Dava Harcı Nasıl Hesaplanır?

Dava harcı bir anlaşmazlık üzerine açılan davalardan alınan ücrettir. Bu bakımdan pek çok farklı dava çeşidi olduğundan dava harcı da çok farklı olabilmektedir. Genel olarak iki şahıs arasında açılan davalarda alınacak harç ücreti bellidir. Fakat bu durum iki şahıs değil şirketler arasında olursa durum çok farklı olabilmektedir. Bu farklılıklar da dava harç ücretinin hesabını zorlaştırabilmektedir.

Dava Harç Hesaplama Nasıl Yapılır?

Dava harcı tutarı kanunlar çerçevesinde belirlenmiştir. Bu bakımdan bir dava harç ücreti 68,31’inin dörtte biri olarak yatırılır. Yani örnek olarak on bin Türk liralık bir dava açılmış olsun. Bu durumda ortaya çıkan dava açma harcı 10.000 x 68,31/4000 = 170,77 TL'dir. Basit iki matematiksel işlem ile dava harcı ortaya çıkar.

Tabi ki de burada ortaya çıkan durum farklı dava rakamlarından kaynaklanır. Düşük tutar ile açılan davaların harcı da daha az olacaktır. Bu matematiksel işlem hesap makinesi ile kolay bir şekilde hesaplanır.

En Basit Dava Harcı Nasıl Hesaplanır?

Dava harcı hesaplaması bazı durumlarda çok karmaşık olabilmektedir. Hele de işin içine bol sıfırlı bir alan girerse işin içinden çıkılması daha da zorlaşır. Bu bakımdan internette kurulan pek çok internet sitesi yer almaktadır. Buraya girilecek birkaç temel bilgi ile dava harcı tam olarak hesaplanabilir. Tabi ki de el ile hesaplama da aynı sonucu verecektir.