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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Demir çimento zammı dinamizmi etkiler’
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    23.09.2020 - 07:00 | | DUYGU ERDOĞAN

    ‘Demir çimento zammı dinamizmi etkiler’

    Konut geliştiriciler, inşaat sektörünün ana maddesi olan demir ve çimentoya son üç ayda yapılan zamlar karşısında tedirgin. Buna göre, haziranda 3 bin 410 lira olan demirin ton fiyatı eylülde 4 bin 220 liraya çıktı.

    ‘Demir çimento zammı dinamizmi etkiler’
    DUYGU ERDOĞAN

    1000 liraya yakın zammın sektörü sekteye uğratabileceğine dikkat çekildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, inşaat sektörünün ana maddesi olan demir ve çimentoya son üç ayda yapılan zamların, sektöre vermek istedikleri dinamizmi olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

    ‘Olumsuz etkiler’

    Yaptıkları yatırımlarla sektörü canlandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Bulut, “İnşaat sektörünün tüm paydaşları olarak aynı geminin içindeyiz. Sektörde oluşan bu olumlu havayı sürdürmek amacıyla hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Bindiğimiz dalı kesmemeliyiz” dedi. Bulut, şunları kaydetti:

    “İnşaat sektörünü bir ağacın ana gövdesi, alt sektörleri bu gövdenin dalları gibi görüyoruz. Her alt sektör çok kâr edeceğim derse gövde kurur. Bu zihniyeti yanlış buluyorum. İdaremiz, tüm demir, çimento üreticilerimiz ve 250 alt sektörümüzle her birimiz, memleketimizin geleceğini düşünerek, memleketimizin kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla özveriyle çalışmalıyız. Sosyal konuta olan talep ve konut kredilerinin düşmesiyle inşaat sektörümüz canlanmaya başladı. Fakat inşaatın ana maddesi olan demir ve çimentoya yapılan zamlar hem sektörü hem de idaremizi olumsuz etkiler. İdaremizden iş alan yüklenicileri de zor durumda bırakabilir. Ancak çalışmalarımıza duraksamadan devam edeceğiz.”

    Sosyal konutta inşaat sürüyor

    TOKİ Başkanı Bulut, 50 ve 100 Bin Sosyal Konut Projeleri kapsamında inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü aktardı. Yeni projelerle yaklaşık 200 bin kişiye istihdam sağladıkları bilgisini veren Bulut, salgın sürecinde tüm önlemlerin alındığını dile getirdi. Bulut, “Son 18 yılda 970 bin konut ürettik. Yıl sonuna kadar 1 milyon konuta ulaşacağız. Yaklaşık 5 milyon vatandaşımız TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda oturuyor” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.Koca, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Keçiören EAH Acil Servisindeki arkadaşlarımı ziyaret ettim. Emniyet güçlerimizce incelenen kamera kayıtları, arkadaşlarımızın beyanı olayın ciddiyetini ortaya koymuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımız süreci başlatmıştır. Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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