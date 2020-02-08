Deprem hasarı için 10 milyon TL ayrıldı

Benli, Elazığ merkezli depremlerin ardından depremden en çok etkilenen iller Elazığ ve Malatya’yı ziyaret etti. Benli, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları söyledi:

Sigorta önemli

“Sigorta şirketlerimiz üzerine düşen görevleri yapmak üzere depremin hemen sonrasında bölgede hasar tespitlerine başladı ve ara vermeden bu çalışmalarına devam ediyorlar. Sigortalılarımızın yanındayız” diye konuştu.

Benli, Elazığ ve Malatya’daki güncel sigortalılık verilerini ve hasar durumuna ilişkin bilgileri de paylaştı. Doğal afetlerin ardından Zorunlu Deprem Sigortası’nın yanı sıra konut ve işyeri sigortası ile kaskonun öneminin de daha iyi anlaşıldığını belirten Benli, şunları ifade etti:

753 başvuru

“Zorunlu Deprem Sigortası dışındaki hasar ihbarlarına bakacak olursak ilk bir haftada deprem bölgesinden 753 adet hasar başvurusu oldu. Bu hasarların 473’ü Elazığ’dan, 202’si Malatya’dan, 78’i diğer illerden geldi. Elazığ, Malatya ve diğer illerden gelen toplam 753 hasar ihbarının 355’i konut, 377’si işyeri, 14’ü kasko ve 7’si ise diğer sigorta hasarlarıydı.”