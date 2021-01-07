Dolar kuru kaç TL? Bugüne ait dolar canlı grafik

Amerikan doları kaç TL soruları günden güne araştırılmaya devam ediyor. Bugün de merak konusu olan Dolar kaç TL sorusu yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Serbest piyasada döviz kurlarının TL (Türk Lirası) karşısında ne kadar olduğu grafikten canlı takip edilebiliyor. Dolar global piyasada en fazla kullanılan para birimi olduğundan Merkez Bankası tarafından da yakından takip ediliyor. Grafikten Merkez Bankası kuruna da ulaşılabiliyor. Anlık dolar fiyatları her vatandaşın dikkatini çekiyor. Dolar alacak, veya bozduracak olan vatandaşlar için güncel dolar fiyatı ne kadar sorusunun cevabı oldukça yardımcı oluyor. Bugün doların kaç lira olduğu ve gün içerisindeki hareketleri de kontrol edilebiliyor. Peki 7 Ocak 2021 bugün dolar kaç TL, dolar kuru ne kadar? İşte canlı dolar fiyatı...

DOLAR KAÇ TL?

ABD Doları alış 7,2954 TL, satış 7,3016 TL

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