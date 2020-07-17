Edirne'de bir tonluk boğa "Pehlivan" 28 bin liraya satıldı

Merkeze bağlı İskenderköy köyündeki çiftlikte ziraat mühendisi Halil İbrahim İriş ve veteriner hekim Hamza İriş tarafından yetiştirilen 2,5 yaşındaki boğa, Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı.

Simental ırkı "Pehlivan" adlı boğa, 28 bin liraya satıldı.

Halil İbrahim İriş, AA muhabirine, aile çiftliğindeki 200 büyükbaş hayvanı Kurban Bayramı için satışa sunduklarını söyledi.

"Pehlivan"a gözü gibi bakıp büyüttüklerini anlatan İriş, "Arazimizde yetiştirdiğimiz ürünlerle, yemlerle besliyoruz Pehlivan'ı. Pehlivan bir ton ağırlığında 28 bin liraya alıcı buldu. Salgın nedeniyle tüm dünya sıkıntılı süreçten geçiyor. Biz de bugünlerde kurbanlık almak isteyen hemşehrilerimize elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

İriş, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda hassas davrandıklarını ifade etti.

Çiftlikte bu konuda gerekli tedbirleri aldıklarını vurgulayan İriş "Maske ve dezenfektan önlemleri alıyoruz. Bayramda kurbanlıkların kesimini de gerçekleştireceğiz. Kesim sırasında salgın tedbirlerimizi aldık. Kurbanlık sahiplerine mesaj atıp mümkünse hisse başına bir kişinin gelmesini rica edeceğiz." diye konuştu.

Hamza İriş de hayvanların doğumundan itibaren koruyucu hekimliğini yaptığını, her ay düzenli kilo artışlarını ve sağlığını takip ettiklerini kaydetti.