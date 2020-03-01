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    HaberlerEkonomi Haberleri Ekonomik hasar 1 trilyon $’ı aşabilir
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    01.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Ekonomik hasar 1 trilyon $’ı aşabilir

    Tüm dünya virüs tehdidinin piyasalara muhtemel etkileri konusunda seferber olmaya devam ederken, virüsün yol açacağı ekonomik hasarın boyutunun 1 trilyon doları aşacağı ve 5 milyon şirketin risk altında olduğu belirtiliyor.

    Ekonomik hasar 1 trilyon $’ı aşabilir

    Dünyanın önemli tedarikçisi Çin, otomotiv, elektronik ve makine alanında önde gelen üretici Güney Kore, en büyük üçüncü ekonomi Japonya ve Avrupa’nın merkezi noktası İtalya’nın yüksek riski; salgının küresel ekonomiye etkilerini artırıyor.

    AA muhabirlerinin derlediği habere göre, ‘Dr. Felaket’ olarak anılan dünyanın önde gelen ekonomistlerinden Nouriel Roubini, bu yıl küresel ekonomi için jeopolitik riskler, ABD seçimleri, Çin ile süregelen ticaret gerilimi, iklim değişikliği ve siber savaş gibi birçok zorluk bulunduğunu, koronavirüsün ise tehlike yaratan çok sayıdaki riskten biri olduğunu söyledi.

    Çin borsasının piyasa değeri erimeye devam ederken, ABD’den Avrupa’ya kadar tüm dünya borsalarında salgının yayılma hızının arttığı şubat ayında yüzde 8’e varan düşüşler görüldü.

    Şirket merkezleri var

    Çin’in dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunması dolayısıyla petrol fiyatlarında sert düşüş sürüyor; varil fiyatı salgına dair endişelerle 50 doların altını gördü.
    Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun & Bradstreet, 355 milyon şirketten oluşan veri tabanı kullanılarak hazırladığı rapora göre, koronavirüsün etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bölgede 17 bin şirketin merkezi bulunuyor. Hong Kong, ABD, İspanya, Almanya ve İngiltere menşeli bu şirketlerin toplam küresel satış gelirleri ise 2 trilyon dolar civarında.

    Oxford Economics, koronavirüsün pandemiye dönüşmesi durumunda küresel ekonomide 1.1 trilyon dolar kayba yol açabileceğini bildirdi.

    ‘Hafife alındı’

    Goldman Sachs borsadaki olası bir düzeltmeye karşı uyarırken, yatırımcıların koronavirüsün gerçekte ne kadar büyük bir risk olduğunu konusunu hafife aldıklarını bildirdi.
    İsviçre bankası UBS’in başkanı Axel Weber ise piyasaların koronavirüsün riskini yeterince fiyatlamadığını ve merkez bankalarının iş dünyasının virüsün etkisinden kurtulmasına yardımcı olmaları gerektiğini söyledi. Weber, “İlk çeyreğin ötesine geçecek oldukça küçük bir etki olacak ve bu da işletmelere bazı vergi kesintileri, bazı acil durum fonları devreye sokmak gibi mali tepkiler için çok önemli olacak” ifadelerini kullandı.

    Morgan Stanley yetkilileri, şehirlerin karantinaya alınması nedeniyle Çin genelindeki üretim faaliyetlerinin kesintiye uğradığına işaret etti. Derecelendirme kuruluşları da peş peşe açıklama yaparak, Çin ekonomisine yönelik öngörülerini aşağı yönlü revize etti.

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