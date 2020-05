Emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2020? SSK-Bağ-Kur emekli maaşları bayramdan önce yatırılacak mı?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü bu sene 24 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor. Bayrama ise kısa bir süre kaldı. Emekliler ise bayram yaklaşırken maaşlarının ne zaman yatacaklarını merak ediyorlar. Bayram öncesinde emekli maaşlarının yatıp yatmayacağı araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi 2020?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ ÖDENECEK Mİ 2020?

Corona virüs nedeniyle emekliliklere bayram ikramiyesi ödemesi bu sene öne alınmıştı. Emekli maaşlarının bayram öncesi yatıp yatmayacağı ile ilgili henüz bir açık yapılmadı. Ancak bir açıklama gelirse haberde yer alacak.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

SSK'DAN emkli olup emekli aylığı alan vatandaşlar, maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alıyorlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre ödeme takivmi;

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar

SGK-BAĞ-KUR ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Ancak ödeme günü cumartesiye denk gelirse maaşlarını cuma günü alıyor. Ödeme günü pazar gününe denk gelirse pazartesi günü maaşlarını alıyorlar.

Tahsis numarasının son rakamına göre;

- 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.