Emekliye ne kadar zam geldi 2021 (Bağ-Kur, SSK)? Memur ve emekli zam oranları! Ne kadar emekli maaşı alırım e-devlet sorgulama

Emekli ve memur maaşlarına yılda iki defa zam yapılıyor. 2021 yılının ilk zam oranı da TÜİK'in açıkladığı aralık ayı enflasyon rakamları sonra netlik kazandı. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. İşçi emeklisi, memur emeklisi zamlı maaş ne kadar? Birçok alanı etkileyen asgari ücret 2021 yılı için Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmıştı. Buna göre asgari ücret brüt 3577 lira 50 kuruş, net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Memur zamlı maaşı ne kadar oldu, 2021 emekli maaşı ne kadar?

EMEKLİYE NE KADAR ZAM GELDİ 2021?

Enflasyon rakamları açıklandı ve 2021 emekli maaşı zamları da belli oldu. Enflasyon oranında zam alacak olan emekliler, ocak ayında zamlı maaşlarını hesaplarında görecekler. Milyonlarca emeklinin merak ettiği 2021 emekli maaşı zam oranları belirlendi. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. Emekli ocak zammı da açıklanan oranlar doğrultusunda değerlendirilecek.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM E-DEVLET...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni yılın ilk ayı maaşlarını zamlı olarak alacak. Temmuz-Aralık döneminde enflasyon yüzde 8,36 olarak gerçekleşti. Bu rakama göre memur ve memur emeklilerine yüzde 4.36 enflasyon zammı yapılacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 3'lük de sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocak ayında toplam yüzde 7.36 zam almış olacak. En düşük memur maaşı da böylece 3 bin 812 liradan 4 bin 92 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 814 liradan 3 bin 21 liraya çıkacak.

İŞÇİ, ÇİFTÇİ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda işçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yüzde 8,36 zam yapılacak. En düşük işçi emeklisinin aylığı 1.335 liradan 1.447 liraya yükselecek. En düşük esnaf emeklisinin aylığı 1.627 liradan 1.763 liraya çıkmış olacak. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı da 1.534 liradan 1.662 liraya yükselecek.