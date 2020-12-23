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23.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

‘En iyi banka’ ödülü verildi

Financial Times’ın bankacılık dergisi The Banker tarafından dünya genelinde bankaların değerlendirildiği Bank of the Year (Yılın Bankası) ödülleri sahiplerini buldu. Bankacılık sektörünün Oscar’ları olarak nitelendirilen ödüllerde bu yıl pandemi nedeniyle jüri, bankaları kritik zamanda müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama, gösterdikleri dayanıklılık ve topluma katkıları gibi kriterlerle değerlendirdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Akbank’a “Türkiye’nin En İyi Bankası” unvanı verildi.

‘En iyi banka’ ödülü verildi

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Pandemide müşterilerimize sunduğumuz bankacılık deneyimi, bizlere bu yıl 5. kez ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ unvanını kazandırdı. Euromoney, Global Finance, EMEA Finance, World Finance ve son olarak The Banker’dan bu ödülleri kazanmamızda, pandemide gösterdiğimiz dayanıklılık ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz dijital bankacılık hizmetlerimiz önemli rol oynadı” dedi.

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