‘En iyi banka’ ödülü verildi

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Pandemide müşterilerimize sunduğumuz bankacılık deneyimi, bizlere bu yıl 5. kez ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ unvanını kazandırdı. Euromoney, Global Finance, EMEA Finance, World Finance ve son olarak The Banker’dan bu ödülleri kazanmamızda, pandemide gösterdiğimiz dayanıklılık ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sunduğumuz dijital bankacılık hizmetlerimiz önemli rol oynadı” dedi.