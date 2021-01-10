Evde bakım maaşı ne kadar oldu 2021? Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar arttı, Ocak 2021 zammı kaç oldu?

Tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen yardım, yaşlılık aylığı, engelli maaşı ve evde bakım hizmetleri ücretlerine 2021 yılında zam geldi. Peki, sosyal destek ücretleri ne kadar oldu? Binlerce vatandaş çeşitli sosyal destek ücretlerine yapılan zamların ne kadar olduğunu ve ne zaman zamlı aylık alacaklarını araştırıyor. İşte, engelli ve yaşlı maaşı zamları...

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamayla birçok vatandaşı ilgilendiren ücretlere zam yapıldığı bildirildi. Buna göre, bu yılın ilk 6 aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarının 1657 lira olduğu belirtilirken Selçuk, yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli yakını aylığı ile kronik hastalık yardım miktarını 2021 yılında arttırdıklarını vurguladı.

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR ARTTI?

2021 yılı ilk 6 aylık dönemi için yaşlı aylıklarında kişi başına ödenecek yardım miktarı 763 liraya, yüzde 40 ile 69 engelli kişilerin aylığının 609 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığının 914 liraya, engelli yakını aylığının 609 liraya ve ihtiyaç sahibi tüberküloz ile SSPE hastalarına ödenen nakdi yardım miktarının ise 1657 liraya çıkartıldığı açıklandı.

Zihinsel ve ruhsal engelli bireylerin özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Korumalı İş yeri" modeli ile iş yerleri için her bir engelli adına ödenen aylık tutarı 2021 yılında 914 liraya yükseltildi.