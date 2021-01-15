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15.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Evden e-ticaret yapana ‘vergiden muaf’ belgesi

Evde imal ettiği ürünleri internetten satanlara tanınan vergi muafiyetinden yararlanmak isteyenler, öncelikli olarak vergi dairelerinden “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” alacak ve bir bankada hesap açacak.

Evden e-ticaret yapana ‘vergiden muaf’ belgesi

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili tebliğ taslağına göre, bu kişiler, Türkiye’de kurulu bankalarda internetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari hesap açacak ve tüm hasılatın bu hesap aracılığıyla tahsili gerekecek. Bir takvim yılında elde edilen hasılatın 2021 yılı için 240 bin lirayı aşması halinde esnaf muaflığından yararlanılamayacak. Belirtilen hasılat tutarı her yıl yeniden değerlenerek belirlenecek. Birden fazla ürün imal edilerek internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satılması durumunda, elde edilen hasılatın ilgili yıl içinde geçerli olan tutarı aşmaması şartı, her bir ürün cinsi için ayrı ayrı değil, tüm ürünlerden elde edilen toplam hasılat için geçerli olacak.

Uygulama kapsamında esnaf muaflığından faydalananların mükellefiyet tesisi, belge düzenleme, defter  tutma, beyanname verme gibi yükümlülükleri olmayacak.

 

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