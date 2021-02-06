Fatura sorgulama işlemi bütün faturalar için geçerli bir işlemdir. Fatura sorgulama işlemi yaptıktan sonra oturduğunuz yerden bütün faturalarınızı ödeyebilirsiniz. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte fatura sorgulama işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Kredi kartınız ya da banka kartınız ile ödeme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.



Fatura Sorgulama: Elektrik, Doğalgaz, Su, Telefon ve İnternet Fatura Sorgulaması Nasıl Yapılır?



Gelir idaresi vergi başkanlığı tarafından açılan hizmet ile birlikte bu işleminizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. https://ebelge.gib.gov.tr/earsivsorgula.html adresine giderek fatura sorgulama işlemini yapabilirsiniz. E arşiv fatura sorgulama hizmeti ile devlete ait olan bu siteye giriş sağlayabilirsiniz. Bunun için fatura numarası ve T.C. kimlik numarasına ihtiyacınız vardır. Bunun için e arşiv faturasına kayıtlı olan faturalar üzerinden ödemelerinizi yapabilirsiniz.



Bu işlemlerin doğru bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. Doğru girdiğinize emin olduğunuz bilgiler ile fatura sorgulama işlemi yaptırabilirsiniz. E fatura işlemi fatura sorgulama işlemlerinde en hızlı şekilde gerçekleştirilir. Böylelikle zamandan kazanarak herhangi bir fatura ödeme merkezine gitmenize gerek kalmaz.



Sorgulama işlemi yaparken güvenlik kodu bilgisi de son derecede önemlidir. Güvenlik kodunu doğru girdiğinize emin olduktan sonra fatura sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Fatura sorgulama hizmeti pek çok kişi tarafından tercihe dilen ve binlerce kişinin kullanmış olduğu bir sistemdir.