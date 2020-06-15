FİBA’nın bankası Rusya’da ilk 10’a seçildi

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, merkezi Hollanda’da bulunan ve 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Credit Europe Bank’ın, Rusya gibi büyük bir coğrafyanın yüzde 85’inde faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

6 milyon müşteri

“Rusya hem coğrafi genişlik hem iklimsel ve kültürel çeşitlilik itibarıyla tüm sektörler için zorlayıcı koşullar sunan bir pazar. Bankacılık gibi regülasyona tabi bir sektör ise elbette çok daha efor istiyor. Tüm bu koşullar altında Rusya’nın en iyi 10 bankasından biri seçilmek, sadece grubumuz için değil, ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için de son derece gurur verici bir gelişmedir. Rusya’da 47 şube ve 26 bin kredi satış noktasıyla faaliyet gösteriyoruz. Rusya’da 6 milyon bireysel müşteriye hizmet veren Credit Europe Bank, kredi kartları, taşıt kredileri ve tüketici finansmanında en büyük bankalardan biri.”