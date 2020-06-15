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    HaberlerEkonomi Haberleri FİBA’nın bankası Rusya’da ilk 10’a seçildi
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    15.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    FİBA’nın bankası Rusya’da ilk 10’a seçildi

    FİBA Grubu’nun yurt dışı finans yatırımı Credit Europe Bank, Rusya’nın en iyi 10 bankasından biri seçildi. FİBA Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, grubun yurt dışı finans yatırımı Credit Europe Bank, ekonomi ve iş dünyası dergisi Forbes tarafından düzenlenen ankette tüketicilerin oylarıyla geçen yıla göre 9 basamak birden yükselerek 10. sıraya yerleşti.       

    FİBA’nın bankası Rusya’da ilk 10’a seçildi

    FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, merkezi Hollanda’da bulunan ve 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Credit Europe Bank’ın, Rusya gibi büyük bir coğrafyanın yüzde 85’inde faaliyet gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

    6 milyon müşteri

    “Rusya hem coğrafi genişlik hem iklimsel ve kültürel çeşitlilik itibarıyla tüm sektörler için zorlayıcı koşullar sunan bir pazar. Bankacılık gibi regülasyona tabi bir sektör ise elbette çok daha efor istiyor. Tüm bu koşullar altında Rusya’nın en iyi 10 bankasından biri seçilmek, sadece grubumuz için  değil, ülkemiz ve Türk bankacılık sektörü için de son derece gurur verici bir gelişmedir. Rusya’da 47 şube ve 26 bin kredi satış noktasıyla faaliyet gösteriyoruz. Rusya’da 6 milyon bireysel müşteriye hizmet veren Credit Europe Bank, kredi kartları, taşıt kredileri ve tüketici finansmanında en büyük  bankalardan biri.”

     

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