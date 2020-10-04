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    HaberlerEkonomi Haberleri Gazze'de zeytin hasadı başladı
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    04.10.2020 - 18:56 | | AA

    Gazze'de zeytin hasadı başladı

    Gazze'deki Filistinli çiftçiler bu yılın zeytin hasadını almaya başladı. İsrail ablukası nedeniyle zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan Filistinliler, zeytin hasadını toplamak için arazilerine akın etti.

    Gazze'de zeytin hasadı başladı

     

    Filistinli çiftçi Muhammed eş-Şair (45), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de 15 dönüm zeytin arazisi olduğunu belirterek, eylül ayı sonlarında zeytinlerin toplanılmasına başlandığını söyledi.

    Bazı çiftçilerin mahsulü kasım ayı ortalarına kadar ertelediğini ifade eden Şair, bu yılki rekoltenin geçen yıla oranla daha düşük olabileceğini dile getirdi.

    Zeytin hasat mevsiminin kendisi ve ailesi gibi abluka altında yaşayan çok sayıda Filistinli için önemli bir geçim kaynağı olduğuna dikkati çeken Şair, zeytinin bir kısmını olduğu gibi, geri kalanını da zeytinyağı yaparak sattıklarını söyledi.

    Filistin Tarım Bakanlığı Sözcüsü Edhem el-Beysuni de yerel basına yaptığı açıklamada, bu yıl iklim koşulları nedeniyle 24 bin ton zeytin üretimi yapılmasını beklediklerini dile getirerek, bu oranın geçen yıla göre yüzde 30 daha düşük bir oran olduğunu ifade etti.

    Geçen yıl yaklaşık 30 bin ton zeytin üretimi yapıldığını aktaran Beysuni, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 40 bin dönüm zeytin ağaçlı tarım arazisine sahip olduğunu kaydetti.

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