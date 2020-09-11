Gelişmekte olan piyasaların en iyisi

Akbank’ın uluslararası boyuttaki en yeni başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Euromoney tarafından 14. defa ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ unvanına layık görüldükten sonra şimdi de dünyadaki ülkelerin 160’tan fazlasını, dünya nüfusunun ise neredeyse yüzde 85’ini temsil eden bir coğrafyanın en iyi bankası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.



Binbaşgil, Akbank’ın kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya aralıksız devam ettiğini belirtirken, şunları söyledi:

“Sağlam finansallarımız, güçlü özsermayemiz, altyapımız ve deneyimimiz ile salgın sürecinde de ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürdük ve piyasalardaki tüm olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısını başarılı bir şekilde geçirdik. Başta reel sektörümüz olmak üzere Türkiye ekonomisinin hemen tüm bileşenlerine sağladığımız kredilerle katkıda bulunmaya bu zorlu dönemde de devam ettik. TL krediler pazar payımızı önemli seviyede artırdık.”



Güven gösterdi



Salgın sürecinde dış kaynaklara da ulaşıp Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduklarını belirten Binbaşgil, “Gerek Eurobond ihracımıza, gerekse sendikasyonumuza gelen güçlü talep, yatırımcıların Türk Bankacılık Sektörü ve Akbank'a duyduğu güvenin bir göstergesidir” dedi.