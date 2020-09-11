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    HaberlerEkonomi Haberleri Gelişmekte olan piyasaların en iyisi
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    11.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Gelişmekte olan piyasaların en iyisi

    Akbank, dünyanın en saygın finans yayın gruplarından Euromoney’nin ‘Awards for Excellence 2020 - Mükemmellik Ödülleri 2020’ kapsamında, küresel bankacılık çevrelerinde büyük önem verilen ‘Best Bank in the Emerging Markets – Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası’ unvanını aldı.

    Gelişmekte olan piyasaların en iyisi

    Akbank’ın uluslararası boyuttaki en yeni başarısıyla ilgili yaptığı açıklamada Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Euromoney tarafından 14. defa ‘Türkiye’nin En İyi Bankası’ unvanına layık görüldükten sonra şimdi de dünyadaki ülkelerin 160’tan fazlasını, dünya nüfusunun ise neredeyse yüzde 85’ini temsil eden bir coğrafyanın en iyi bankası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

    Binbaşgil, Akbank’ın kurulduğu günden bu yana Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya aralıksız devam ettiğini belirtirken, şunları söyledi:
    “Sağlam finansallarımız, güçlü özsermayemiz, altyapımız ve deneyimimiz ile salgın sürecinde de ülkemizin gelişimine katkıda bulunmayı sürdürdük ve piyasalardaki tüm olumsuzluklara rağmen yılın ilk yarısını başarılı bir şekilde geçirdik. Başta reel sektörümüz olmak üzere Türkiye ekonomisinin hemen tüm bileşenlerine sağladığımız kredilerle katkıda bulunmaya bu zorlu dönemde de devam ettik. TL krediler pazar payımızı önemli seviyede artırdık.”

    Güven gösterdi

    Salgın sürecinde dış kaynaklara da ulaşıp Türkiye ekonomisinin hizmetine sunduklarını belirten Binbaşgil, “Gerek Eurobond ihracımıza, gerekse sendikasyonumuza gelen güçlü talep, yatırımcıların Türk Bankacılık Sektörü ve Akbank'a duyduğu güvenin bir göstergesidir” dedi.

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