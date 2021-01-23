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23.01.2021 - 04:12 | | DHA

Son dakika! GSS prim borcu olanlar dikkat! Karar verildi

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olanlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanmayı sürdürecek.

Son dakika! GSS prim borcu olanlar dikkat! Karar verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Genel Sağlık Sigortası ve Bağkur prim borcu olanlar, 31 Aralık 2021'e kadar devlet hastanelerinin ve devlet üniversitesi hastanelerinin sunduğu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edebilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir."

 

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