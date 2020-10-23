Hangi Altın Kaç Gramdır? Çeyrek, Yarım, Tam, Ata Ve Reşat Altın Ağırlıkları

Altın bilindiği üzere hem ayar üzerinde hem de gram kapsamında ölçülmektedir. Özellikle 22 ayar altın ya da 24 ayar altın çok fazla duyulmakta ve kullanılmaktadır. Fakat altının fiyat olarak önemli oranda yükselmesi çeyrek ya da yarım ve tam gibi farklı ölçeklere sahip altınların fiyatlarını daha önemli hale getiriyor.



Hangi Altın Kaç Gramdır?



Altının değeri ağırlığı arttıkça değişkenlik göstermektedir. Tabii burada altının ağırlık değeri saf olması ile ön plana çıkıyor. Zira bazı ek metaller altınlara eklenmekte ve bu da altının değerini düşürmektedir. Yine de piyasa üzerinde çeyrek ya da yarım ve tam ile beraber Farklı özelliklere sahip altınlar, ağırlıklarına bağlı olarak ele alınmakta ve hesaplanmaktadır.



Altın alırken mutlaka içerisindeki ek metaller ile beraber gram üzerinden dikkatli bir inceleme yapmak çok önemlidir. Bu durumda hem altın satın alırken hem de altını satarken bilgili olunmalı ve buna göre hareket edilmelidir. Tabii özellikle altını miktarına bağlı olarak kaç gram geldiğini her zaman akılda tutmak önemlidir. Bu doğrultuda gram açısından altın konusunda şunları dile getirmek mümkün;



Çeyrek altın = 1,754 gr



Yarım altın = 3,508 gr



Tam altın = 70,016 gr



Ata altın = 7.216 gr



Reşat altını = 7,20 gr



Görüldüğü üzere bu şekilde altının farklı miktar üzerinden gramajına bağlı olarak hesaplama yapılabilir ve satın alınabilir. Tabii bu altınlar saf olarak ele alınmakta ve hesaplanmaktadır. Bunu tam olarak elde edebilmek için ise mutlaka güvenilir bir yerden alışveriş gerçekleştirmek gerekir.