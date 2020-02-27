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    HaberlerEkonomi Haberleri İkinci el araçta VakıfBank güvencesi
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    27.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    İkinci el araçta VakıfBank güvencesi

    VakıfBank, ikinci el araç alım satımında, noterlerdeki tescil ve ödeme sürecini güvence altına alan ödeme sistemine uyum sağladı.

    İkinci el araçta VakıfBank güvencesi

    Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile sağlanan iş birliğiyle hayata geçen “VakıfBank Güvenli Araç Satış Sistemi (GASS)” sayesinde araç bedeli ve tescili güvence altına alınıyor.

    VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih şu bilgileri verdi:

    “Türkiye’deki tüm noterlerde kullanılan GASS sayesinde, alıcının da satıcının da içi rahat olacak. Bankamızın ve TNB’nin sistemleri tescil ve ödeme sürecini uyumlu bir şekilde gerçekleştirecek. Güven sorununu çözmesinin yanı sıra sistem, nakit taşıma ve sayma gibi sorunları da ortadan kaldıracak.”

    Günlük 30 bin işlem

    İkinci el araç alım satımında günlük 30 bin civarında işlem gerçekleştiğini aktaran Üstünsalih, GASS kullanımının hızla yaygınlaşacağını belirtti. Üstünsalih, “Sistemi kullanmak için bankamız müşterisi olsun ya da olmasın noterdeki tescil işleminin gerçekleşmesiyle alıcı adına, satıcı lehine ödeme gerçekleştiriliyor. Bu sistemle noterlerimizin de işlem hızının artıp yoğunluklarının azalmasına yardımcı olacağız” dedi.

    Bakan açıkladı! 2 bin 153 personel alınacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi.
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