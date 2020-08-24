İkinci el otoda 1 Eylül hazırlığı

Erkoç, 1 Eylül’de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye ilişkin olarak şunları söyledi:

“Özellikle bu süreçte çok fazla fırsatçılık yapılıyor. Meslekle hiç alakası olmayan, çantacı olarak tabir ettiğimiz kişiler bayilerden araçları alıp, sıfır olarak yüksek fiyatlarla satıyorlar. Bu durum ikinci el araç ticaretinde de mevcut. Yine bu işin ehli olmayan kişiler ikinci el araçları piyasadan toplayıp, nasıl olsa araç fiyatları yükselecek düşüncesiyle üzerine fahiş bir kar oranı koyarak, devlete hiçbir vergi ödemeden araç alıp satıyorlar.”

Erkoç, “Bunun yanı sıra internette araçları piyasa değerinin altında göstererek, gerçekte olmayan araçların ilanını veren dolandırıcılar var” diye konuştu.

Yetki belgesi şart

Erkoç, “2019 verilerine göre Türkiye’de 8 milyon 600 bin araç el değiştirdi, bunun 5 milyona yakını da ayaküstü araç alıp satanlar tarafından gerçekleştirildi.Yönetmelik sayesinde kayıt dışılığın önüne geçilecek, tüketici kazanırken devletin vergi kaybı azalacak” dedi. Erkoç, “İkinci el otomotiv sektörü katma değer yaratan, milyonlarca kişiye istihdam sunan, sanayisinden noterine, maliyesinden finans kurumlarına kadar yaklaşık 45 sektöre girdi sağlayan büyük bir sektör. Çok uzun zamandır sektörümüzün düzene girmesi, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin korunması, bu işin ehil kişiler tarafından yapılması için mücadele ediyorduk. Çok şükür yönetmelik yürürlüğe girdi” şeklinde konuştu.

‘Bir an önce başlasın’

Aydın Erkoç, Türkiye genelinde 70 bine yakın motorlu araç satıcısı bulunduğunu, her birinin yüzlerce kişi ile çalıştığını, kira bedeli ve vergi ödediklerini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ama bir tarafta da ne yazık ki vergisini ödemeyen, istihdama katkı sağlamayan, kiralık iş yeri ya da mülkü olmayan, kendini motorlu araç satıcısı olarak gösteren kişiler var. Çıkan yönetmelikte yer alan yetki belgesi zorunluluğu ile bunun önüne geçilecek. Meslektaşlarımız da yetki belgesi ile ilgili gerekli evraklarını tamamlıyor. Tüccarlarımız belgelerini alıp daha çağdaş normlarda ticaretini yapabilecek. Yönetmeliğin bir an önce uygulanmasını diliyoruz.”