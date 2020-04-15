IMF'den yoksul ülkeler için 18 milyar dolarlık kaynak arayışı

IMF ve Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Georgieva ile Dünya Bankası Başkanı David Malpass'in Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldığı bildirildi.

Georgieva, burada yaptığı konuşmada, merkez bankalarının sağladığı 8 trilyon dolarlık mali önlemlerle likiditenin şirketler ve hane halklarının toparlanmasında önemli bir rol oynadığını kaydetti.

- "1,8 milyar dolarlık sübvansiyon kaynağına ihtiyaç duyacağız"

Gelişmekte olan ülkelerin krizle mücadelesi için IMF'nin attığı adımları hatırlatan Georgieva, acil durum finansmanından yıllık yararlanma sınırını iki katına çıkardıklarını, 100'den fazla ülkenin IMF'den talepte bulunduğu, bu taleplerin yarısının ay sonunda kurul tarafından onaylanacağını, halihazırda 10 ülkenin acil durum yardımını ve 25 ülkeye acil borç yardımı sağlandığını aktardı.

Salınla mücadele kapsamında ülkeler için yeni bir likidite hattını görüştüklerini belirten Georgieva, "Düşük gelirli ülkelerimize yardımcı olmak için imtiyazlı kredilerimizi 3 katına çıkarmayı planlıyoruz. Bu nedenle, Yoksulluğu Azaltma ve Büyüme Fonu için acilen 18 milyar dolarlık yeni kredi kaynağı arıyoruz ve muhtemelen 1,8 milyar dolarlık sübvansiyon kaynağına ihtiyaç duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özel çekme haklarının da (SDR) bu bağlamda yardımcı olup olamayacağını araştıracaklarını kaydeden Georgieva, hızlı bir toparlanmayı desteklemek için hem borç verme hem de politika desteği üzerinde yoğunlaşacaklarını ifade etti.

- Borçları askıya alma seçeneği araştırılacak

Dünya Bankası Başkanı David Malpass da Kovid-19 ile mücadele kapsamında bu ayın sonuna kadar 100 ülkede salgınla ilgili projeleri hayata geçirmeyi ve önümüzdeki 15 aylık süreçte 160 milyar dolarlık finansman sağlamayı planladıklarını aktardı.

Çok taraflı kalkınma bankalarından yoksul ülkelerin borç ödemelerini askıya alma seçeneğinin daha fazla araştırılmasının istendiğini belirten Malpass, "Dünya Bankası ve IMF borç girişimini desteklemek için mümkün olan her şeyi yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yoksul ülkeleri desteklemekte kararlı olduklarının altını çizen Malpass, Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ülkeleri için son derece imtiyazlı şartlarda önümüzdeki 15 ay boyunca 50 milyar doların üzerinde finansman sağlanacağını kaydetti.