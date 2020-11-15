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15.11.2020 - 13:57 | | AA

Irak'ın toplam borcu 70 milyar dolar

Irak'ın toplam iç ve dış borcunun 70 milyar dolar olduğu bildirildi.

Irak'ın toplam borcu 70 milyar dolar

 

 

Irak Meclisi Maliye Komisyonu Başkanı Heytem Cuburi, yaptığı açıklamada, "Irak'ın toplam borcu 70 milyar dolar." dedi. Cuburi, bunun 24 milyar dolarının dış borç, 46 milyar dolarının da iç borç olduğunu aktardı.

Hükümetin 2 aydır geciken memur maaşlarının ödenebilmesi için hazırladığı Mali Açık ve Borç Yasası, 12 Kasım'da Meclis'te kabul edilmişti.

Bu yasaya göre hükümet, Merkez Bankası ve diğer kamu bankalarından borç alarak memur maaşlarını ödeyebilecek.

Çengelköy'de camide yangın! Ekipler sevk edildiGelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Çengelköy'de bulunan tarihi Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olayla ilgili İstanbul Valiliği yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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