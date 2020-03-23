İş Bankası, toplum ve çalışan sağlığına öncelik veren tedbirlerini genişletiyor

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen corona virüs salgını nedeniyle İş Bankası, bankacılık hizmetlerini aksatmayacak şekilde toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını önceliklendiren tedbirler almaya devam ediyor. Corona virüs salgınına dair gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Dünya Sağlık Örgütü’nün uygulamalarını sürecin en başından beri yakından takip eden ve tedbirler alan Banka, bu tedbirleri gelişmelerle uyumlu biçimde sürekli güncelliyor.

Toplum sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirler

İş Bankası, salgının ülkemizde görülmesinin hemen ardından, bankacılık işlemlerini şube dışı kanallardan (İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şube, Bankamatik vb.) yapmaları için müşterilerini yönlendirdi. Banka, Bankamatiklerden günlük nakit çekme limitini kart ile 5.000 TL, İşCep’ten karekod ile 3.000 TL olmak üzere toplam 8.000 TL’ye yükselttiğini duyurdu. Müşteriler, diğer banka ATM’lerinde de İş Bankası kartıyla günlük 5.000 TL’ye kadar ücretsiz nakit çekebiliyor. Bankamatik cihazlarının da düzenli olarak dezenfekte edildiğini açıklayan Banka, kart şifresi tuşlanmasına gerek kalmadan Maximum Mobil ile veya temassız özellikli İş Bankası kartlarıyla yapılan ödeme işlemlerinin üst limitini de 250 TL’ye çıkarttı. Bankadan yapılan açıklamada, hesap açma işlemlerinin şubeye gitmeye gerek kalmadan İşCep uygulaması ile yapılabildiği hatırlatıldı. “Anında müşteri olma” hizmeti sayesinde İşCep uygulamasını indiren kullanıcılar, arzu etmeleri halinde görüntülü görüşme hizmeti de alarak başvurularını bulundukları yerden yapabiliyor.

Alınan tedbirler kapsamında ayrıca, yoğunluk yaşanan şubelerde müşteriler, belirli bir sırayla içeri alınmaya başlandı. Şubelerde verilen hizmet sırasında çalışanların kendi aralarında ve müşterilerle 1-1,5 metrelik güvenli mesafelerin korunmasına özen gösterilirken; Banka, alışveriş merkezleri, havalimanı, hastaneler ve kurum içi şubelerinin tedbiren geçici olarak hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Banka, emekli promosyon taahhüdü sona ermiş emekli maaş hak sahiplerinin mevcut taahhütlerinin otomatik olarak yenilendiğini de duyurdu. 30 Haziran 2020 tarihine kadar taahhüdü sona erecek olan emekli maaş müşterilerinin taahhütlerinin de mevcut taahhütlerinin sona ermesini takiben yine otomatik olarak yenileneceği belirtildi.

Emekli maaşını İş Bankası’na taşımak isteyen emeklilerin de aynı şekilde şubeye gitmelerine gerek kalmadan İşCep uygulaması aracılığı ile maaş taşıma, taahhüt verme işlemlerini yapabildikleri ve promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılabildiği bilgisi verildi.

Çalışanların sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirler

İş Bankası, yaşanan olağanüstü koşullarda bankacılık hizmetlerini sürdürürken bir yandan da çalışanlarının ve ailelerinin sağlığına yönelik önlemleri de hızlıca hayata geçirmeye devam ediyor.

Banka son olarak, uzaktan çalışma modeliyle bankacılık hizmetlerini aksatmadan şubelerde ve genel müdürlükte, mümkün olan en az kadroyla dönüşümlü olarak çalışma kararı aldığını duyurdu.

Alınan tedbirler kapsamında genel müdürlük binalarında yemekhanelerini kapatan banka, çalışanlarına hijyen koşullarına uygun yemek dağıtımı için gerekli düzenlemeyi de yaptı.

İş Bankası’nın çalışanlarına yönelik aldığı tedbirlerden biri de kıyafet yönetmeliği ile ilgili. Banka, özveriyle görevlerini sürdüren çalışanların kendilerini rahat hissetmeleri için bir süreliğine serbest kıyafet uygulamasına geçti.

Henüz ülkemizde koronavirüs vakası görülmeden çalışanlarını virüsten nasıl korunabilecekleri konusunda bilgilendiren banka, salgının ülkemizi de etkilemeye başlamasının hemen ardından,

- Kendileri veya aileleri yurt dışına seyahatte bulunmuş çalışanların 14 gün boyunca işyerlerine giriş yapmamalarının sağlanması,

- Tüm etkinlik ve organizasyonlar ile yurt içi ve yurt dışı tüm toplantı, eğitim, seminer, konferans vb. etkinliklere katılımların durdurulması,

- Hamile çalışanlar ve süt izni kullananlar ile kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sayılması,

- Çalışanlara maske ve eldiven dağıtımı yapılması, parayla temas eden çalışanlara eldiven kullanımı zorunluluğu getirilmesi ve

- Tüm genel müdürlük binaları ve şubelerin dezenfekte edilmesi

gibi önlemler aldığını açıklamıştı.