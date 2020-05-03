İşte ‘güven’ mesajı

Milliyet Gazetesi, kurulduğu 3 Mayıs 1950 tarihinden itibaren, iş dünyası için de hızlı, doğru ve güvenilir haberin kaynağı oldu. Ekonomik hayatın olmazsa olmazı ‘güven’ unsurunu ilke edinen Milliyet, 70 yıllık yayın hayatında bu ilkelerinden taviz vermeden yoluna devam ediyor.



Ekonomiyi şekillendiren kararları okuyucusuna en hızlı şekilde duyuran Milliyet, iş dünyasının rehberi olmayı sürdürüyor. İş dünyasının önde gelen isimleri, objektif ve doğru habercilik ilkeleri ile ‘Basında Güven’ denilince Milliyet’in akla geldiğini ifade ettiler.



Güngör Uras 'hocamızdı’



Yirmi yılı aşkın bir süre Milliyet’te ekonomik gelişmeleri yorumlayan Güngör Uras, kelimenin gerçek anlamıyla ‘konunun profesörü’ olduğu halde, olaylara vatandaşın penceresinden bakardı. Makro konuları da, çarşı pazarı da Ayşe Teyze’ye, Ali Rıza Amca’ya anlatır, en karmaşık mevzuya herkes vakıf olurdu. Çarşı pazarın nabzını bizzat tutardı. Milliyet çalışanları olarak, Güngör Uras’a ‘Hocam’ derdik. Hem profesör olduğu için, hem de işin inceliklerini ondan öğrendiğimiz için... Hala günün sonunda sayfayı elimize aldığımızda içimizden geçer:

“Hocam olmuş mu?”































