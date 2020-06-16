BİST109.5560.00EURO7.750.31USD6.820.00ALTIN379.30-0.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri İşten çıkarma geçersiz sayılacak
    ABONE OL
    16.06.2020 - 07:00 | | Mithat Yurdakul

    İşten çıkarma geçersiz sayılacak

    Koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında verilen istihdam teşviklerinde 2. aşamaya geçiliyor. Yeni dönemde tam zamanlı işe dönen işçilerin priminin devlet tarafından üstlenilmesi sağlanacak. İşten çıkarma yasağının uzaması beklenen yeni dönemde, idari para cezası ödeyerek işçi çıkarılamayacak, fesihler geçerli sayılmayacak.

    İşten çıkarma geçersiz sayılacak
    Mithat Yurdakul

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un İstihdam Kalkanı’ndan sonra devreye gireceğini açıkladığı normalleşme paketiyle, öncelikli hedef, istihdamdan ayrılanların çalışmaya dönmesi ve yeni istihdamın artması olacak. Buna göre, öncelikle işten çıkarma yasağının 3 ay uzatılacağı normalleşme sürecinde, 30 Eylül’e kadar sözleşme feshi yapılamayacak. Daha önce ücretsiz izin desteği almış çalışanlara, “normalleşme desteği” verilecek. Kısa çalışmaya başvuran firmalara ve çalışanlara da normalleşme desteği sağlanarak, çalışma hayatına geri dönmeleri hedeflenecek.

    2019’dan itibaren...

    1 Ocak 2019 - Nisan 2020 arası işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlere destek verilecek.

    En kısa zamanda TBMM’ye sevkedilmesi planlanan paketle, çalışanların 3 ay içinde işe geri dönmeleri halinde, o 3 aylık süreçteki sigorta ödemelerini devlet üstlenecek. Kısa çalışma ödeneğine başvurmuş, ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışmaya geçebilmesi için ‘normalleşme desteği’ sunulacak.

    Ücret işverenden, prim devletten

    Milliyet yazarı Prof. Cem Kılıç, 2. dönem denilebilecek yeni dönemde özellikle mavi yakalı işçilerin tam zamanlı çalışmaya döndüklerine işaret ederek, “2. fazda kısa çalışma ödeneği şekil değiştiriyor. İşveren salgın öncesi ücret neyse onu ödeyecek. Devlet sigorta primlerini üstlenecek. Ücret işverenden prim devletten olacak” dedi.

    Kırılganlığı önleyecek

    Ocak 2019 - Nisan 2020 arası için iki farklı teşvik uygulanacağını anlatan Kılıç, daha önce işten çıkarılan işçinin geri işe alınması halinde aylık 1752 lira destek sağlanacağını ifade etti.

    İşten çıkarma yasağının da 3 ay daha uzatıldığına dikkat çeken Kılıç, “Kırılganlığın önlenmesi için yerinde bir düzenleme. Bazı işverenler, 3 bin lira idari para cezasını ödeyerek işten çıkarma yapabileceğini düşünüyor. Eğer 30 Eylül’e kadar çalışanların sözleşmesini sonlandırırlarsa fesih geçerlilik kazanmayacak. Fesih yasağının olduğu bu dönemde ücretsiz izin desteğinin devam etmesi de önemli” diye konuştu.

     

    Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: Türk mühendisler geliştirdi! Depremde yüzde 99 kontrol sağlıyor

    Son dakika: Türk mühendisler geliştirdi! Depremde yüzde 99 kontrol sağlıyor

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İşte yeni formül, 11 gün ve...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    Avrupa bu olayı konuşuyor! Yanlışlıkla işgal...

    BUSKİ Gürsu Şubesi'nde corona virüs karantinası

    BUSKİ Gürsu Şubesi'nde corona virüs karantinası

    Sıradaki Haber